Рим, , 13:02 — REGNUM По данным на апрель-май 2020 года, 1,171 миллиона семей в Италии получают «пособие по гражданству» или «пенсию по гражданству», сообщили в понедельник, 15 июня, в национальном институте социального обеспечения.

Средний размер пособия составляет 519 евро. Такого рода поддержку получают около 2,797 миллиона человек.

«Пособие по гражданству» начало выплачиваться в Италии в 2019 года по инициативе популистского «Движения 5 звезд» (входит в состав правящей коалиции). На него вправе претендовать граждане страны, чей доход составляет менее 780 евро (включая 280 евро расходов на жилье), государство обязуется компенсировать «разницу» между имеющимся доходом и указанной суммой.

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