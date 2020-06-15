Уфа, , 13:05 — REGNUM Первую операцию в новом корпусе Республиканского онкодиспансера в Башкирии планируют провести уже в августе текущего года. Об этом 15 июня сообщил министра здравоохранения республики Максим Забелин на совещании в республиканском правительстве.

По его словам, сейчас завершается работа строительству этого корпуса. Кроме этого, в онкоцентр будут поставлены два современных линейных ускорителя общей стоимостью 500 млн рублей.

Отмечается, что в Башкирии заканчивают возведение 13 капитальных фельдшерско-акушерских пунктов. При этом четыре ФАПа планируют открыть уже в июле. Кроме этого, будет приобретены и модульные ФАПы.

Отмечается, что в текущем году на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Башкирии предусмотрели 5,6 млрд рублей, в том числе 4,1 млрд рублей это средства федерального бюджета (этот показатель больше прошлогоднего в 1,6 раза).

Всего медицинские организации региона получат 25 единиц дорогостоящего высокотехнологичного оборудования.

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