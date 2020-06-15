Москва,
15 июня 2020, 13:00 — REGNUM Валютная пара доллар/рубль на прошлой неделе обновила максимум июня на отметке 69,53. Это стало сильным сигналом к тому, что в ближайшее время коррекция может значительно усилиться, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
«В рамках коррекции валютная пара может достигнуть отметки 73. В свою очередь ближайшей целью станет уровень 71.
Падение рубля может быть обусловлено снижением нефтяных котировок на фоне роста вероятности развития второй волны пандемии в США, в том числе из-за массовых беспорядков.
Этот сценарий предполагает отсутствие роста спроса на энергоносители в Штатах, а соответственно дисбаланс спроса/предложения на рынке нефти будет сохраняться дольше.
Свою роль может играть также сезонный фактор дивидендного периода в РФ, а также фактор налогового периода, стартующего сегодня.
Экспортеры обычно используют продажу валютной выручки для последующей выплаты рублевых дивидендов и налогов.
По оценкам экспертов, объем выплат налога на добычу полезных ископаемых может составить порядка 200 млрд рублей. Эти факторы не дадут рублю сильно подешеветь», — полагает эксперт.
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