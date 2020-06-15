Махачкала, , 13:27 — REGNUM В период действия в Дагестане режима ограничений на фоне пандемии из бюджета республики на борьбу с коронавирусом было выделено почти 1,9 млрд рублей. Об этом на заседании регионального оперативного штаба заявил руководитель субъекта Владимир Васильев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики.

Напомним, с 15 июня Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений, действующих в республике с 31 мая. В частности, будут разрешены прогулки не более двух человек вместе и занятия спортом на открытом воздухе при соблюдении масочного режима. Также начнут работу предприятия сферы услуг и непродовольственные магазины площадью до 400 кв. м.

«Руководитель республики [в ходе заседания] акцентировал внимание на работе в период режима ограничений <…> — благодаря общим усилиям появилась возможность сформировать такой бюджет, который позволил в критических условиях выделить необходимые средства на борьбу c COVID-19. За это время из республиканского бюджета было выделено 1 млрд 885 млн рублей», — сказано, а сообщении.

Васильев также отметил, что в Дагестане за последнюю неделю число случаев заражения коронавирусом в сутки уже не превышает 100, значительно сократилось количество летальных исходов. По его словам, в настоящее время в республике ежедневно проводится более 4 тыс. тестов на COVID-19, в регионе нет дефицита препаратов, средств индивидуальной защиты и иедоборудования. Все это, добавил глава, позволило возобновить в регионе в полном объеме плановую медицинскую помощь по всем направлениям.

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