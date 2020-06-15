Тбилиси, , 12:56 — REGNUM Объем денежных переводов, поступающих в Грузию из-за границы, в мае снизился на 9,6%. Данные об этом 15 июня опубликовала пресс-служба Национального банка Грузии.

По представленной информации, в прошлом месяце в Грузию прислали $131,8 млн, что меньше на $13,9 млн прошлогоднего показателя. Больше всего сократились поступления из России — на 43,2%. Всего из РФ в Грузию прислали $19,77 млн.

Это второй результат после Италии, из которой пришло $27,59 млн. Из этой страны в мае поступило на 35,8% больше денежных средств, чем в прошлом году.

Стоит отметить, что денежные переводы являются важным источником для экономики Грузии. Многие ее жители уезжают из страны, чтобы работать за рубежом и присылают своей семье деньги.

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