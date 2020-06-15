Москва, , 12:51 — REGNUM Данные о зарплате после пандемии коронавируса несильно отличаются от тех, которые были до пандемии, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя данные исследования «Работа.ру».

"Во время режима самоизоляции многие российские граждане потеряли работу, а некоторые зарплату. Однако полагаю, что ситуация на рынке труда восстановится до конца 2020 года, в Москве — к сентябрю.

В принципе, зарплаты в России примерно соответствуют производительности труда. По данному показателю среди стран СНГ лидируют Российская Федерация и Казахстан.

Уровень цен и зарплат сильно зависит от региона. В опросе в Москве и Санкт-Петербурге россияне указали 82 и 72 тыс. руб. соответственно.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по городу Москве в январе составила 88 тыс. 845 руб. За аналогичный период 2019 года в столице она находилась на уровне 79,7 тыс. руб.

Таким образом, объем зарплатных выплат вырос на 12,1%. При этом, исходя из мировых стандартов среднего класса, нижняя планка доходов в столице составляет около 200 тыс. руб. в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, после снятия всех ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, российские граждане хотели бы зарабатывать в среднем 74 тыс. руб. в месяц.

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