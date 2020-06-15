Москва, , 12:43 — REGNUM В России законопроект об обратном акцизе на сжиженные углеводородные газы (СУГ) должен заработать до конца 2020 года, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

«Основные моменты там уже спорные все решены, я думаю, что этот закон заработает в этом году и реально будет являться основой для привлечения серьезных инвестиций», — сказал Борисов в интервью РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэнерго предлагает ввести обратный акциз на уровне 7,3 тыс. рублей на одну тонну СУГ, что позволит стимулировать создание в России новых пиролизных мощностей СУГ. В расчетах министерство учло базовую цену на нефть в $60 за баррель и стоимость доллара — 66 рублей.

Читайте также: Минэнерго предлагает взять обратный акциз на СУГ из повышенного НДПИ