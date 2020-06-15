Сеул, , 12:34 — REGNUM Предполагается, что с июля 2020 года Южная Корея расширит авиасообщение с некоторыми странами, временно прекращённое из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, со следующего месяца авиакомпания Korean Air намерена возобновить полёты в Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Атланту, Вашингтон (США), Вену (Австрия), Париж (Франция) и Лондон (Великобритания). Кроме того, компания намерена увеличить частотность рейсов в Ханой и Хошимин (Вьетнам).

Авиакомпания планирует возобновить перелёты по маршруту Инчхон — Осака (Япония), Лондон (Великобритания), Париж (Франция) и Стамбул (Турция), а также увеличить частотность рейсов до Гонконга, Хошимина, Ханоя (Вьетнам), Бангкока (Таиланд), Сан-Франциско, Лос-Анджелеса (США) и Франкфурта (Германия).