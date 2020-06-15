Тбилиси, , 13:20 — REGNUM Рост объемов топлива, завезенного в Грузию в мае, по сравнению прошлым месяцем прошлого года, вырос в три раза. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба Союза импортеров нефтепродуктов Грузии.

По данным организации, в мае было импортировано 3 тыс. тонн авиационного горючего, а год назад за этот период из-за границы пришла 1 тыс. тонн. Между тем, если сравнивать с маем 2019 года, то поставки топлива в Грузии упали в четыре раза, так как в прошлом году в этом месяце в страну ввезли 12 тыс. тонн.

Также, согласно опубликованным данным, за пять месяцев текущего года в Грузию было импортировано 22,4 тыс. тонн, что на 49% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда из-за рубежа поставили 42,9 тыс. тонн.

Напомним, в Грузии в марте начали закрывать авиасообщение со странами, где наблюдались вспышки коронавируса. С 15 июня правительство разрешило внутренние авиарейсы.

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