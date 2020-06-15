Стокгольм, , 12:41 — REGNUM Восстановление производства идет быстрее, чем ранее предполагало правление шведского автоконцерна Volvo. Уже с 1 июля тысячи сотрудников вернутся к обычному рабочему графику, а краткосрочный отпуска будет прерваны досрочно. Об этом 15 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Volvo Cars — одна из крупнейших шведских компаний, в автомобилестроении. Всего в автоконцерне работают свыше 25 000 сотрудников. Прежде всего, речь идет о заводах в Гётеборге, Шёвде и Улуфстрёме. Компания и весь шведский автопром сильно пострадали во время пандемии, так тысячи сотрудников были уволены, многие были переведены на неполный рабочий день, а остальные отправлены в краткосрочные отпуска. Однако теперь производство Volvo восстановится в полном объеме, так как с 1 июля заводы автоконцерна переход на полную занятость.

«Мы возвращаемся к полному рабочему графику с 1 июля. Все наши заводы снова работают. Все наши торговые точки в мире, в принципе, тоже работают. Очень приятно, что в мае этого года по сравнению с предыдущим в Китае мы выросли на 20%», — заявил исполнительный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон.