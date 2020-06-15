Москва, , 12:13 — REGNUM Утверждён план мероприятий в сфере инжиниринга и промышленного дизайна, сообщил 15 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, план стал результатом совместной работы Минпромторга с представителями отрасли и научных организаций.

«Труд промышленных дизайнеров — важнейшая часть создания любого продукта. Он помогает сделать его функциональным и привлекательным для потребителя, а для производителя продукта — лёгким в изготовлении, — заявил Мишустин.

По его словам, речь идёт о разных направлениях — от производства электроники и техники для дома до обустройства городов и создания новых предприятий. Согласно плану, в регионах создаются инжиниринговые центры.

«Обновлённая дорожная карта предусматривает создание новых центров на базе НИИ и университетов», — добавил глава правительства.