Иерусалим, , 12:10 — REGNUM Израильские таксисты угрожают «парализовать» всю страну своими протестами. Чем вызвана такая масштабная угроза, передают «Вести» (Израиль).

Все дело в том, что на фоне и без того тяжелой ситуации в сфере пассажироперевозок, сложившейся из-за эпидемии, израильские таксисты крайне опасаются хаоса, который по их мнению может наступить, если министр транспорта Мири Регев даст разрешение работать незарегистрированным частникам через сервисы поиска Uber и ему подобные.

Руководитель профессионального объединения таксистов Йегуда Бар-Ор предложил разработать правила, которые позволят работать уже имеющимся профессиональным таксистам работать в новых системах поиска.

Идея же разрешить свободный частный извоз, как считает Бар-Ор, станет и противозаконной, и приведет к крупнейшим протестам водителей такси уже озлобленных из-за финансовых потерь в период карантина.