Стокгольм, , 12:05 — REGNUM Правительства Дании и Швеции окажут финансовую поддержку крупнейшему авиаперевозчику Северной Европы «Скандинавским авиалиниям». Решение властей было принято в качестве антикризисной меры на фоне пандемии коронавируса. Об этом 15 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Правительство Швеции направит в «Скандинавские Авиалинии» финансовую помощь в размере до 5 миллиардов шведских крон ($542 млн). Предложение было представлено в Риксдаге представителем Центристов по вопросам промышленности Хеленой Линдаль. Со своей стороны правительство Дании также направит значительные суммы авиаперевозчику, что увеличит общий объем государственных антикризисных инвестиций до 12,5 миллиардов шведских крон ($1,35 млрд).

Правительство Швеции также намерено выделить 3,15 миллиарда шведских крон ($341 млн) для Swedavia, которая в свою очередь управляет десятью крупнейшими аэропортами в стране. Напомним, что Swedavia полностью принадлежит шведскому государству и является госкомпанией, в то время как «Скандинавские авиалинии» принадлежат шведскому правительству на 21,4% из расчета доли акционерного пакета.