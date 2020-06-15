Москва, , 12:05 — REGNUM По итогам первых четырех месяцев 2020 года на российском вторичном рынке было перепродано 1 283 988 машин, что на 10,4% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

При этом в отчётный период продажи российских б/у автомобилей составили 397 559 экземпляров (-15%), а перепродажи иномарок — 886 429 единиц (-8,3%).

Наибольшее количество перепродаж по итогам января-апреля было у отечественной модели Lada 2114. Это авто поменяло своих хозяев 35 314 раз — на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте разместились подержанные машины Ford Focus. За указанный период в стране было перепродано 34 087 таких автомобилей, что на 13% меньше результата прошлого года. Третье место в модельном рейтинге занимает Hyundai Solaris (29 378 ед.; — 0,8%).

Напомним, по итогам января-апреля текущего года в РФ самым продаваемым автомобилем в D-сегменте стала модель Volkswagen Passat.

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