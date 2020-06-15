Москва, , 12:14 — REGNUM Исполнители заказчиков получат возможность опротестовать своё включение в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом 15 июня сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Михаил Евраев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас предприниматели беспомощные — государственные заказчики могут в любую минуту расторгнуть контакт», — отметил Евраев.

Подобная система не только чревато убытками или банкротством для поставщика. После расторжения контракта подрядчика могут внести в перечень недобросовестных поставщиков, что закроет для организации возможность участвовать в госзакупках.

«Поэтому многие предприниматели не ходят участвовать в госзакупках, потому что боятся», — сказал Евраев.

Читайте ранее в этом сюжете: В России сокращают число категорий госзакупок

Читайте развитие сюжета: Секретные госзакупки готовятся сделать цифровыми