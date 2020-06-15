Стокгольм, , 12:21 — REGNUM После того, как пандемия коронавирусной инфекции заставила людей изменить свой привычный образ жизни и проводить значительную часть времени дома, чтобы избежать риска распространения вируса, поведение покупателей тоже изменилось, так как многие покупки стали совершаться онлайн. Однако даже дистанционные покупки не смогли заменить собой поход по магазинам, что стало главной причиной 50-процентного снижения чистого объема продаж ритейлера одежды H&M. Об этом 15 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Чистый объем продаж H&M во втором квартале этого года снизился на 50% до 28,66 миллиардов шведских крон ($3,11 млрд) по сравнению с аналогичным периодом того же года. Однако первоначально аналитики прогнозировали выручку в среднем в 27,54 млрд шведских крон ($2,98 млрд).

В то же время по результатам второго квартала 2020 года объем онлайн-продаж H&M в шведских кронах вырос на 36% или на 32% в местной валюте. Однако это не помогло компенсировать выпадающие доходы ритейлера, так как, по информации журналистов, 18% торговых точек кампании (900 магазинов) по-прежнему остаются закрытыми.