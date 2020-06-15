Москва, , 11:58 — REGNUM Особую поддержку правительства РФ получат производители сельскохозяйственной продукции, участвующие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства отметил, что льготные инвестиционные кредиты производителям сельскохозяйственной продукции выделяются ежегодно. Однако сейчас особая поддержка будет оказана предприятиям-участникам национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

«Это, прежде всего, те компании, которые успешно работают над повышением своей эффективности, снижают издержки, а значит, могут увеличивать зарплаты своим сотрудникам. Те, кто создают новые рабочие места и повышают конкурентноспособность российской сельхозпродукции», — пояснил он.

По словам Мишустина, правительство скорректировало правила выделения субсидий на возмещение банкам недополученных доходов по льготным инвестиционным кредитам. И теперь кредитные учреждения при формировании реестра заёмщиков должны отдавать приоритет производителям, участвующим в нацпроекте.

По мнению премьер-министра, данное решение позволяет повысить эффективность агробизнеса, способствует повышению темпов производства и обеспечивает продовольственнуюбезопасность страны.