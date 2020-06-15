Тбилиси, , 11:56 — REGNUM Грузия с 15 июня открывает внутренний туризм, а Национальная администрация туризма призывает местных путешественников переключиться на активный отдых на курортах страны.

С этой целью с 15 июня Грузинская железная дорога возобновила движение поездов на 5 основных направлениях — Батуми, Кутаиси, Поти, Зугдиди и Озургети. Открылись для посетителей заповедники, музеи, храмы, другие туристические объекты. Возобновили работу гостиницы.

В правительстве Грузии надеются, что граждане страны в условиях пандемии не будут выезжать на отдых за границу и внесут свой вклад в развитие местного туризма. Правда, не поясняют, за счет чего смогут отдохнуть на местных курортах люди, большая часть которых в течение почти 3 месяцев сидела без работы и доходов.

Все туристические объекты возобновляют работу в новых условиях, где и персонал и посетители обязаны строго выполнять рекомендации медиков. Обязательны ношение масок в закрытых помещениях, обеспечение социальной дистанции и дезинфекции и прочие требования эпидемиологов и инфекционистов.

На 10:00 часов 15 июня в стране фиксируется 879 подтвержденных случаев коронавируса. Из них выздоровели 704 пациента, скончались 14.