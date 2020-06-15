Уфа, , 11:58 — REGNUM 5,5 млрд рублей направят на развитие сельской инфраструктуры до 2023 года в Башкирии. Об этом 15 июня сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на заседании в правительстве региона.

По его словам, при этом три млрд рублей будут выделены из средств федерального бюджета. Таким образом, Башкирии вошла в тройку регионов-лидеров по федеральным инвестициям в сельскую инфраструктуру.

Ильшат Фазрахманов отметил, что в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» более одной тысячи семьям будут выданы субсидии на улучшение условий жилья. Кроме этого, жители смогут получить льготный кредит под 2,7 процента годовых по программе сельской ипотеки.

Помимо этого, в муниципальных образованиях построят детские и спортивные площадки, сети газо‑ и водоснабжения, полигоны для утилизации твёрдых бытовых отходов, подъездные дороги к 11 населённым пунктам и новые ФАПы. Глава Башкирии Радий Хабиров попросил глав муниципальных образований отнестись к данному вопросу очень серьезно и своевременно реализовывать меры госпрограммы.

Читайте ранее в этом сюжете: Новосибирцам выдан первый миллиард на сельскую ипотеку