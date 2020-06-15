Сеул, , 11:51 — REGNUM В середине июля Южная Корея планирует начать переговоры с Камбоджей по подготовке соглашения о свободной торговле (ЗСТ). Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги.

Данное заявление было озвучено в ходе совещания министров внешнеполитического блока.

Известно, что в прошлом году стороны приступили к подготовке технико-экономического обоснования документа, а в мае текущего года — договорились начать официальные переговоры, завершив необходимые приготовления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр планирования и финансов Южной Корее сообщил о том, что правительство окажет поддержку отечественным компаниям в получении заказов за рубежом.

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