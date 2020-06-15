Москва, , 11:49 — REGNUM Количество конкурентных процедур в системе государственных закупок сократят с 11 до 3. Об этом 15 июня сообщил заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Лавров на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, подобные меры предпринимаются по причине того, что подавляющее большинство государственных закупок проводится только в трёх категориях конкурентных процедур. Поэтому все невостребованные будут аннулированы, что существенно облегчит контрактную систему, сделав её более простой и понятной, как для заказчиков, так и для поставщиков.

«Аукцион, конкурс, и запрос котировок покрывают все запросы заказчиков. И мы сокращаем количество подзаконных актов правительства РФ перенося эти положения непосредственно в закон», — сказал Лавров.

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