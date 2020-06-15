Москва, , 11:39 — REGNUM В плане мероприятий по реализации доктрины продовольственной безопасности в РФ будет уделено внимание качеству продуктов питания. Об этом 15 июня сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он сообщил, что подписан план мероприятий по реализации доктрины, утверждённой президентом России в конце января 2020 года. Документ содержит решения по выполнению поставленных задач.

«Российский аграрно-промышленный комплекс (АПК) надёжно обеспечивает внутренний рынок основными продуктами питания. Эту задачу в последние годы мы решили и, конечно, продолжим наращивать темпы производства сельхозпродукции. Но не менее важно, чтобы продукты, которые покупают граждане, были высокого качества», — заявил Мишустин.

Он пояснил, что в плане предусматриваются меры контроля за производством в данной сфере с соблюдением техрегламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Среди направлений работы — развитие сельских территорий, закупка техники для аграриев, развитие науки и расширение торговли. Мишустин отметил, что работа будет вестись с членами Совета Федерации, знающими региональную специфику, что важно для эффективной реализации решений.