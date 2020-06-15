Москва, , 11:45 — REGNUM В обозримом будущем в России будет изменена система нормирования в системе госзакупок. Об этом 15 июня сообщил заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Лавров на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Замглавы Минфина отметил, что работа по совершенствованию системы госзакупок в России будет продолжаться. И хотя сейчас подготовлен проект закона, где предусмотрены масштабные поправки в контрактную систему, останавливаться на этом в плане усовершенствования правил госзакупок не планируется. Следующем этапом будет формирование новых правил нормирования госзакупок — порядку, по которому заказчики выставляют требования к закупаемой продукции, а также к затратам на эти цели.

«Мы предполагали, что в этом законопроекте будут решены вопросы нормирования на всех уровнях, но тема оказалась сложнее чем она виделась на основе законодательного регулирования и мы решили сейчас на нормировании не останавливаться и перенести его на следующий этап», — сказал Лавров.

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