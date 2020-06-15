Москва, , 11:48 — REGNUM Правила проведения госзакупок — «контрактную систему» России ждут масштабные изменения. Об этом 15 июня сообщил заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Лавров на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ларов отметил, что контрактная система движется в сторону оптимизации. В рамках этой работы подготовлен специальный законопроект, который на данный момент проходит стадию публичного обсуждения.

«Оптимизационный законопроект, наверное, он самый масштабный, там более 300 страниц текста, хотя правовое регулирование существенно облегчается», — сообщил Лавров.