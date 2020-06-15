Гонконг, Китай, , 11:38 — REGNUM 18 июня гонконгский Диснейленд станет вторым в мире диснеевским парком, который вновь откроется после карантина, передает CNN.

Один из самых маленьких диснеевских тематических парков, он закрылся 26 января из-за глобального коронавирусного кризиса и с тех пор остается закрытым. Работают только его отели и несколько ресторанов на территории отеля.

Шанхайский Диснейленд был первым парком, который вновь открылся после карантина, распахнув двери для гостей еще 11 мая. Его открытие дало ключ к пониманию того, как будут выглядеть диснеевские парки по всему миру после коронавируса, с соблюдением правил социального дистанцирования и масочного режима гостями и сотрудниками. Похоже, что гонконгский Диснейленд будет следовать аналогичным процедурам.

Гостям необходимо будет забронировать номер онлайн по крайней мере за неделю до прибытия, это позволит сохранить контроль над численностью гостей. По прибытии они должны будут измерить температуру, заполнить форму медицинской декларации и надеть маски для лица.