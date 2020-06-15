Москва, , 11:24 — REGNUM За период с января по апрель 2020 года Москва стала лидером среди регионов России по количеству перепроданных машин сегмента LCV (лёгкий коммерческий автомобиль). Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По данным аналитиков, в столице за четыре месяца текущего года было перепродано 7228 авто. Это на 18% меньше, чем год назад.

Второе место в региональном рейтинге по перепродажам легких коммерческих машин занимает Подмосковье. За отчётный период в Московской области было перепродано 7192 автомобиля, что на 9,5% меньше прошлогоднего результата. Тройку лидеров замыкает Краснодарский край. Здесь автолюбители приобрели 4751 экземпляр подержанного LCV (-21%).

Четвертое и пятое места в региональном рейтинге занимают соответственно Санкт-Петербург (4104 ед.; — 6,8%) и Ростовская область (2715 ед.; — 21%).

Напомним, всего за январь-апрель 2020 года в России объем продаж авто сегмента LCV (лёгкий коммерческий автомобиль) на вторичном рынке составил 97 880 единиц — на 13% меньше, чем в апреле 2019 года.

Читайте также: Названы регионы РФ с наибольшим числом праворульных авто