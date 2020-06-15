Сеул, , 11:29 — REGNUM Власти Южной Кореи окажут помощь отечественным компаниям в получении зарубежных заказов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра стратегии и финансов Хон Нам Ги.

Данное заявление было озвучено в ходе совещания министров экономического блока.

Помощь будет оказана в рамках усилий по восстановлению экономики в условиях пандемии коронавируса. Отмечается, что правительство Южной Кореи определило 30 крупных проектов общей стоимостью $100 млрд на основе экономической эффективности и возможности компаний получить их.

В текущем году правительство страны намерено получить заказы на $30 млрд.

Полный список проектов не раскрывается, однако известно, что в данный список вошли проект по строительству автомагистрали и железной дороги в Бангладеше, линий электропередач и комплекса в Мьянме.