Москва, , 11:05 — REGNUM Дилеры Renault в России прекратили продажи модели Dokker. Об этом сообщается на сайте «Авторевю».

По данным журналистов издания, французская компания не продлила ОТТС на эту модель, а все запасы ранее ввезенных автомобилей уже распроданы.

В России первые модели Dokker появились в продаже в конце 2017 года. Собирались они на автопредприятии Renault в Марокко. В РФ реализовывались пассажирские версии Renault Dokker и грузовые модификации модели.

Отмечается, что ещё в начале 2020 года компания Renault перестала производить модели Dokker и начала выводить их с рынков сбыта. Ранее у автопроизводителя были планы по локализации сборки модели в России, но им не суждено было сбыться из-за экономической нестабильности в стране.

Всего за первые четыре месяца дилеры продал в России 343 экземпляра Renault Dokker.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в мае текущего года в России было куплено 5640 новых автомобилей Renault — на 47% меньше, чем в мае прошлого года.

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