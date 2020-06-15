Абакан, , 10:57 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов сегодня, 15 июня, поручил региональному министерству финансов изыскать деньги на частичное покрытие расходов на завершение строительства и ввода в эксплуатацию Центра настольного тенниса в Абакане.

Ранее с просьбой выделить из регионального бюджета средства на приобретение специализированного спортоборудования и тренажеров обратился глава Абакана Алексей Лемин. Речь идёт о 6,2 млн рублей, уточнили в правительстве Хакасии.

Отметим, что строительство Центра настольного тенниса в Абакане началось в 2018 год. Завершить его планируется в декабре 2020 года. Общая стоимость — 99,7 млн рублей.