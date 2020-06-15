Чита, , 10:56 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали промежуточные итоги работы по выплатам населению во время пандемии коронавируса. Как сообщает сегодня, 15 июня, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова зампреда правительства региона по социальным вопросам Аягмы Ванчиковой, выплата пособия по безработице, а также доплату по три тысячи рублей из расчета на каждого ребёнка на сегодняшний день получили 19 тысяч человек. Сумма выплаты из бюджета составила 308 миллионов рублей.

«Вторая выплата, по пять тысяч рублей, производится ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трёх лет. Она предоставляется гражданам, имеющим право на материнский капитал, при условии, что такое право у них возникло до 1 июля 2020 года, а также забайкальцам, у которых первый ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Финансовая поддержка оказана свыше 33 тысячам человек на сумму более 539 миллионов рублей», — сказала Аягма Ванчикова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за мировой эпидемии коронавируса весь апрель и первые недели мая в России были объявлены нерабочими. Регионы ушли в самоизоляцию, закрылись многие предприятия, люди остались без работы. Вместе с тем президент России Владимир Путин уже трижды обращался к нации и обнародовал три пакета антикризисных мер поддержки граждан, экономики и бизнеса.