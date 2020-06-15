Париж, , 10:37 — REGNUM В мае 2020 года самой продаваемой маркой машины на французском авторынке стала Renault. Об этом сообщили во Французской торговой палате (CCFA).

По данным CCFA, дилеры компании Renault за отчётный месяц продали 18 043 машины. Это на 49,9% меньше, чем годом ранее.

На втором месте в марочном рейтинге разместилась модель Peugeot. Авто данного бренда в мае нынешнего года предпочли приобрести 15 214 французских автолюбителей — на 56,3% меньше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает Citroen с результатом 9567 проданных авто, что на 54,7% меньше прошлогоднего результата продаж.

Четвёртое и пятое места соответственно занимают марки Dacia (6351 ед.; — 51,2%) и Volkswagen (6237 ед.; — 45,7%).

Напомним, по итогам мая 2020 года продажи новых машин на автомобильном рынке Франции составили 96 310 экземпляров, снизившись по сравнению с маем 2019 года на 50,3%.

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