Сеул, , 10:33 — REGNUM В мае 2020 года экспорт информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из Южной Кореи сократился на 2,6%, до $13,9 млрд. Импорт сократился на 7,8%, до $8,92 млрд. Торговый профицит составил $5,01 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

По их словам, экспорт дисплеев сократился на 21,2%, телефонов — на 21,5%. С другой стороны, экспорт полупроводников вырос на 6,5%, до $8,15 млрд, компьютеров и периферийных устройств — на 73%, до $1,22 млрд, накопителей SSD — на 160,2%, до $960 млн.

Экспорт в Китай составил $7,27 млрд, в США — $1,74 млрд, во Вьетнам — $1,71 млрд, в Европу — $850 млн, в Японию — $300 млн.

Экспорт малых и средних предприятий, работающих в данной сфере, сократился на 17,8%, до $2,9 млрд.

Импорт информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) сократился на 7,8%, до $8,92 млрд. Отмечается, что импорт телефонов вырос на 6,5%, компьютеров и периферийных устройств — на 34,2%, однако импорт полупроводников сократился на 14,8%, дисплеев — на 11,9%.

Импорт из Тайваня вырос на 8%, из Вьетнама — на 24,3%, однако из Китая, напротив, сократился на 33,6%, из Японии — на 23,9%, из США — на 20,7%.