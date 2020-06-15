Москва, , 10:19 — REGNUM Цены на нефть 12 июня попытались подрасти, но так и не смогли подтвердить пробой 200-дневной скользящей средней, преграждающей путь к ключевому психологическому уровню, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«В итоге нефть марки Brent отступила от дневных максимумов и завершила неделю непосредственно под отметкой $39 за баррель, закрывшись в небольшом плюсе.

На утренних торгах 15 июня котировки с новой силой двинулись на юг на фоне повсеместного бегства от рисков. Ближайшая цель медведей проходит на отметке $37.

Причиной возобновления уклонения от рисковых активов, включая нефть, стала паника по поводу возможной второй волны коронавируса.

После массовых протестов в США зарегистрирован резкий рост числа заболевших — только 13 июня выявлено свыше 25 тыс. новых случаев, тогда как еще на прошлой неделе общее количество случаев заражения в стране превысило 2 млн.

Неудивительно, что такие цифры спровоцировали возвращение страхов по поводу перспектив восстановления спроса на энергоносители.

На этом фоне участники рынка проигнорировали очередное падение буровой активности. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число активных буровых установок в Штатах сократилось еще на семь единиц, до 199 штук. Но поскольку трейдеры сфокусированы на стороне спроса, перспективы дальнейшего снижения добычи не смогли даже ослабить понижательное давление на цены.

В краткосрочной перспективе Brent, вероятно, будет оставаться в оборонительной позиции. 18 июня состоится заседание объединенного технического комитета ОПЕК+, и, если с этого фронта прозвучат замечания о недостаточной дисциплине участников сделки, это только усугубит положение дел на рынке», — пояснил эксперт.

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