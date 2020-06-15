Москва, , 10:18 — REGNUM Российские дилеры чешской компании Skoda в мае 2020 года реализовали 2893 новых автомобиля, что на 59% меньше, чем год назад. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

По данным АЕБ, с января по май нынешнего года в России было реализовано 26 935 машин Skoda — на 18% меньше уровня продаж за аналогичный период 2019 года. Таким образом, Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в РФ. Доля продаж марки за первые пять месяцев текущего года составила 5,6%.

Наибольшей популярностью среди моделей Skoda на российском авторынке в январе — мае 2020 года пользовалась модель Octavia. Её продажи составили 844 единицы, снизившись на 55%.

На втором месте разместился кроссовер Skoda Kodiaq — 678 единиц. Здесь падение продаж составило 64%. Третье место в модельном рейтинге занимает компактный лифтбэк Rapid с результатом 550 проданных авто (-82%).

Напомним, дилеры автопроизводителя Skoda в РФ приступили к приёму заказов на обновленный Rapid в версии Hockey Edition с «хоккейным» дизайном.

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