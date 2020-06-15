Москва, , 10:14 — REGNUM Рубль закрыл торговую неделю в минусе с оглядкой на динамику других валют развивающихся стран, которые подешевели после негативного прогноза от ФРС, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Согласно ожиданиям американского регулятора, восстановительные процессы в экономике США начнутся не ранее 2021 года, тогда как сложная ситуация с безработицей может сохраниться и в 2022 году.

В целом, данные новости сложно назвать неожиданными, так как большая часть крупнейших аналитических агентств уже успели выпустить релизы с подобным содержанием.

В связи с чем большего внимания заслуживают именно слова главы ФРС о дальнейшей стимулирующей политике вплоть до 2022 года.

Таким образом, на фоне массивной эмиссии доллар продолжит дешеветь, а невероятно низкие процентные ставки в развитых странах будут способствовать сохранению интереса к высокодоходным активам из развивающихся стран.

Отрицательная доходность американских государственных бумаг (с поправкой на инфляцию она равна — минус 0,4%) вынуждает инвесторов искать защиты от инфляции в российских ОФЗ. Крупные потоки иностранного капитала должны привести к дальнейшему росту курса.

Дополнительной поддержкой будет выступать скорое начало налогового периода, в рамках которого отечественные экспортеры начнут обменивать валютную выручку.

В отсутствии явного негатива курс способен вернуться к отметке в 69,20 за доллар», — полагает эксперт.

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