Тбилиси, , 10:12 — REGNUM С 15 июня в Грузии возобновилось железнодорожное сообщение на внутренних маршрутах. По информации администрации «Грузинской железной дороги», компания приняла такое решение на основании постановления правительства Грузии и приняла соответствующие меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в условиях распространения коронавируса. До пуска поездов их вагоны были осмотрены и проверены представителями минздрава.

«Вместе с представителями минздрава мы разработали специальную инструкцию для пассажиров. В частности, при входе в вагон проводится термоскрининг пассажиров, затем они проходят через дезобарьер и обрабатывают руки дезинфицирующим раствором. Специальные устройства для этого установлены в каждом вагоне. Пассажиров предупреждаем о необходимости соблюдения социальной дистанции. Не допускаем в вагоны граждан с признаками коронавируса. Обязательным правилом является ношение масок, причем, пассажиры не имеют права снимать их в течение всей поездки», — заявляет руководитель медицинской службы ГЖД Ника Качарава.

Напомним, что все виды междугороднего сообщения в Грузии были прекращены в рамках объявленного 31 марта режима всеобщего карантина.

На 10:00 часов 15 июня в стране фиксируется 879 подтвержденных случаев коронавируса. Из них выздоровели 704 пациента, скончались от COVID-19 14. Грузия тем не менее продолжает отмену введенных ранее ограничений.