Минск, , 10:09 — REGNUM Национальный банк Белоруссии ввел с 15 июня в «Белгазпромбанке» временную администрацию по управлению кредитным учреждением. Об этом сообщается на сайте белорусского регулятора.

Отмечается, что это сделано для «защиты интересов вкладчиков и кредиторов» банка, а также «недопущения ухудшения его финансового состояния».

Руководителем временной администрацией назначена экс-глава Нацбанка Белоруссии в 2011—2014 годах Надежда Ермакова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко инициировал уголовное преследование менеджеров белорусского «Белгазпромбанка» — дочерней структуры российского Газпрома. Часть из них арестована, а бывший глава правления этого банка Виктор Бабарико, участвующий в президентской кампании, публично называется Лукашенко «негодяем», «мошенником» и другими подобными словами.

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