Пермь, , 10:09 — REGNUM В Перми по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства крупного торгового предприятия, сообщает краевая прокуратура.

По данным ведомства, с октября 2019 года в акционерном обществе «Второе Пермское управление «Уралхиммонтаж» введена процедура конкурсного производства. Анализ документации показал, что в 2014—2015 годах руководство компании совершило ряд сомнительных сделок на сумму более 300 млн рублей. Создание видимости хоздеятельности и вывод финансовых средств привели к банкротству.

Возбуждено уголовное дело по статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».