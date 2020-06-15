Улан-Удэ, , 09:54 — REGNUM В министерстве природных ресурсов и экологии России разработали перечень видов деятельности, допустимых в экологической зоне Байкальской природной территории. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, изменения направлены на защиту интересов местных жителей, охрану озера Байкал, а также на развитие туризма.

В перечень вошли добыча минеральных, термальных и радоновых вод, строительство зданий и сооружений в границах поселений. Кроме того, предлагается разрешить взрывные работы в водоохранной зоне озера Байкал для размещения автомобильных дорог.

«На практике возникает необходимость строительства зданий и сооружений в границах населённых пунктов, использования минеральных, термальных и радоновых вод для создания бальнеологических, лечебно-оздоровительных центров, санаторно-курортных учреждений», — отметили в Минприроды.

Проект постановления размещён на федеральном портале для общественного обсуждения.

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