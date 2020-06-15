Тбилиси, , 09:46 — REGNUM Туристические объекты в Грузии возобновили работу для грузинских граждан с 15 июня. Об этом сообщает Агентство туризма.

По данным ведомства, с этого дня разрешается принимать туристов на курортах, в гостиницах и музеях. Открыты с этого дня для посетителей и все охраняемые территории страны.

Сообщается, что на входах в туристические объекты посетителям будет проводится бесконтактный замер температуры. В закрытых пространствах, в том числе в пещерах, куда водят туристов, всем необходимо носить защитные маски. Также от туристов требуется соблюдать дистанцию.

Кроме того, сообщается, что в музеи и заповедники будет снижена стоимость билетов. Для социально незащищенных категорий граждан и льготников вход на многие туристические объекты объявили бесплатными в течение трех месяцев.

Стоит отметить, что с 15 июня также возобновлены пассажирские перевозки железнодорожным транспортом по стране, а также внутренние авиарейсы.

Напомним, работа туристических объектов в Грузии была приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса в конце марта. С 1 июля планируется впускать в страну иностранных туристов.

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