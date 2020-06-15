Москва, , 09:41 — REGNUM Счетная палата России выявила в работе Министерства сельского хозяйства, Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения на общую сумму 900 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.

Отмечается, что более 650 млн рублей приходится на нарушения, которые выявлены в Минсельхозе.

Так, нарушения на 216 млн рублей выявлены при предоставлении межбюджетных трансфертов, связанных с отсутствием надлежащего контроля со стороны министерства за соблюдением регионами обязательств, установленных соглашениями.

Кроме того, в Минсельхозе выявлены другие нарушения и недостатки в сфере закупок при формировании государственных заданий и использовании информационных технологий.

В Счетной палате также сообщили, что Росрыболовство допустило нарушения на 250 млн рублей, многие из которых были выявлены в сфере закупок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счетной Палаты Алексей Кудрин заявил, что ведомство уже начало мониторинг антикризисных мер, принимаемых на федеральном и региональном уровнях. На основе этих данных будет сделан вывод об эффективности трат, направленных правительством РФ на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции.

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