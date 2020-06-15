Сеул, , 09:40 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали спад объемов производства автомобилей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Корейскую ассоциацию предприятий автомобилестроительной промышленности (KAMA).

По данным источников, с января по май 2020 года в Южной Корее было произведено 1 330 515 автомобилей, что на 21,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что данный показатель является самым низким с 2009 года.

Известно, что производство Hyundai Motor сократилось на 17,8%, до 608 661 единицы, KIA Motors — на 21,1%, до 492 658 единиц, GM Korea — на 31,5%, до 136 187 автомобилей, Renault Samsung Motors — на 23,4%, до 52 217 единиц, Ssangyong Motor — на 37,1%, до 38 267 единиц.

Эксперты отмечают, что на сокращение объёмов производства во многом повлияла пандемия коронавируса.

В мае объём производства автомобилей составил 230 199 единиц, что является самым низким показателем с мая 1999 года.

В период с 1 по 10 июня экспорт легковых автомобилей сократился на 37%, а автозапчастей — на 30,2%.