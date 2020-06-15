Улан-Удэ, , 09:30 — REGNUM Депутаты регионального парламента Бурятии намерены обратиться к президенту России Владимиру Путину, а также главам двух палат Федерального собрания и премьер-министру Михаилу Мишустину по вопросу газификации республики, а также установления специального тарифа на электроэнергию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе заксобрания, эти меры помогут решить вопрос с загрязнением атмосферного воздуха в Улан-Удэ.

По словам председателя комитета по экономической политике Народного хурала Егора Олзоева, республика не сможет в этих вопросах переломить ситуацию без поддержки федерального центра. Он напомнил, что Бурятия располагается географически в Сибири, являющейся кладовой всей страны.

«Однако, к сожалению, природными богатствами республика воспользоваться не может, например, используя для отопления экологически чистый газ или электроэнергию. Они недоступны и дороги», — отметил он.

Депутат Игорь Бобков добавил, что газовые месторождения вопрос не решат, поэтому необходимо «просить строительство трубы специально для Бурятии».

Для решения вопроса о льготном тарифе на электроэнергию, которое позволило бы перевести гигантский частный сектор в пригороде Улан-Удэ на электрообогрев, также требуется изменение федерального законодательства. Кроме того, это потребует реконструкции изношенных электросетей, поскольку нагрузка на них увеличится.

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