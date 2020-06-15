Красногорск, , 09:13 — REGNUM Бюджет Московской области из-за коронавируса может недополучить около 133 млрд рублей, заявил глава региона Андрей Воробьев.

«Расходы на медицину, социальную поддержку серьёзно выросли, а доходы упали. По нашим оценкам, в этом году региональная казна может недополучить около 133 млрд рублей», — сказал он в интервью «Российской газете».

Воробьев добавил, что региональным властям придется отказаться от ряда программ и проектов, однако это не приведет к снижению объема социальной поддержки жителей Подмосковья.

Как сообщало ИА REGNUM, российское правительство подготовило план восстановления экономики на 8 трлн рублей. Такие средства заложены на 2020−2021 годы. Примерно 6 трлн рублей составит нагрузка на бюджет в виде расходов и недополученных доходов, ещё 2 трлн рублей — инвестиции в инфраструктуру, включая внебюджетные.

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