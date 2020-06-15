Москва, , 08:57 — REGNUM Программа льготной сельской ипотеки в России в текущем году получит еще 2 млрд рублей, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

По ее словам, практика первых месяцев льготной сельской ипотеки показала крайнюю востребованность программы.

«Поэтому объем финансирования проекта будет увеличен втрое — на «Сельскую ипотеку» будет выделено еще 2 миллиарда рублей», — приводит слова Абрамченко пресс-служба вице-премьера.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 января 2020 года вступил в силу закон о льготных условиях оформления ипотечного кредита для граждан, живущих на селе.

Речь идет о строительстве или покупке жилого дома на сельских территориях. Так, граждане смогут оформить ипотечный кредит на льготных и более выгодных для себя условиях. В частности, ставка по такой ипотеке будет составлять до 3%, а первоначальный взнос может достигать 10%.

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