Бузулук, Оренбургская область, , 08:55 — REGNUM В Бузулукском бору на территории Оренбургской области осенью 2020 года начнется промышленная добыча нефти. Об этом сообщил министр природных ресурсов Оренбургской области Александр Самбурский в эфире «Эха Москвы в Оренбурге».

Глава регионального минприроды отметил, что встречался с руководством компании «Новый поток» для обсуждения порядка и планов по реализации мероприятий на территории бора.

«На сегодняшний день пока каких-то грубых нарушений экологических норм мы не видим. Первая добыча начнется ближе к октябрю. Там началось строительство пункта перелива нефти, пока ситуация под контролем», — подчеркнул Самбурский.

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Под работу нефтяников отдана почти 1 тыс. га знаменитого бора. Напомним, что на территории лесного массива имеются большие залежи нефти. Геологоразведочные работы проводились в 1950-х годах, но после серьёзной аварии все скважины были законсервированы.

В 2014 году общественники и политики начали бить тревогу из-за аварийного состояния скважин, требуя принять меры и заявляя об угрозе катастрофы. Однако в качестве мер они не рассматривали добычу нефти.

Между тем в 2014 году был объявлен конкурс на добычу нефти в Бузулукском бору, входящем в состав нацпарка. Победителем стало АО «Новый поток». Оно обязалось взять скважины на технический контроль, провести необходимые природоохранные мероприятия и только после этого приступить к нефтедобыче.

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