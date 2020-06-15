Москва, , 08:54 — REGNUM В Госдуме возмущены тем, что от банковских разборок могут пострадать граждане.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра. Это может произойти, если ЦБ сохранит эквайринговые комиссии для онлайн-ритейла и медицинских учреждений на уровне 1%, пишут «Известия».

"Семейные разборки» между ЦБ и другими банками грозят принести очередные убытки гражданам России», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина») в Facebook.

По его мнению, пора поставить банковскую систему на службу народу, а не наоборот.