Пекин, , 08:44 — REGNUM Продажи электромобилей в Китае сократились в мае текущего года, сообщает 14 июня агентство Синьхуа.

Падение продаж электромобилей в период с января по май текущего года в Китае было ниже на 4,7 процентного пункта относительно продаж за первые четыре месяца года, сообщили в Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

Порядка 289 тыс. электромобилей было продано за указанный период, в то время как произведено было 295 тыс. автомобилей. Эти показатели были на 38,7% и 39,7% соответственно ниже в годовом исчислении.