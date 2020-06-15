Токио, , 08:44 — REGNUM Дилеры японской компании Honda приступили к реализации обновленного кроссовера BR-V. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Новую модель автопроизводители снабдили модернизированной радиаторной решёткой, доработанными бамперами, задними светодиодными фонарями и головной оптикой иной конструкции.

Длина новинки составляет 4457 мм, а колесная база равна 2662 мм. Стоит отметить, что эти размеры несколько меньше, чем у популярного кроссовера CR-V. Тем не менее авто снабжено тремя рядами кресел и семью посадочными местами. Объём багажного отделения составляет 223 л. При этом со сложенными задними креслами общий объём багажника увеличивается до 539 л.

В движение обновлённый автомобиль приводит 120-сильный мотор рабочим объёмом 1,5 л. Он сочетается с 6-скоростной «механикой» или вариатором в зависимости от комплектации.

Напомним, 14 июня около 09:00 (03:00 мск) на автопредприятии, принадлежащем Honda Motor Co, расположенном в городе Судзука в префектуре Миэ, произошел взрыв. Двое рабочих пострадали.

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