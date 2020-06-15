Пекин, , 08:38 — REGNUM Автопроизводитель Mercedes Benz (China) Ltd. отзывает с рынка Китая 4653 автомобиля, ввезенных в страну из-за рубежа в связи с неисправностью некоторых деталей, сообщает 14 июня агентство Синьхуа.

Отзыв стартует 19 июня и коснется импортированных седанов G-class, произведённых в период с 14 февраля 2018 года по 24 сентября 2019 года, говорится в заявлении Государственной администрации рыночного регулирования КНР.

Индикатор закрытия задних дверей может некорректно отображать статус дверей, что может быть опасным для ребенка в связи с тем, что дверь случайно может быть открыта им. Автопроизводитель заменит дефектную деталь бесплатно.